Sei un amante della corsa? Con le alte temperature è sconsigliabile correre durante il giorno, mentre una corsa verso sera ti aiuta a rigenerarti e ad eliminare gli stress della giornata. Scopriamo i luoghi migliori dove fare jogging a Milano.

. Parco Sempione

Uno dei parchi più importanti di Milano, vero polmone verde della città: il Parco Sempione è il luogo ideale per fare sport all'aria aperta, correndo per quasi 4 km passando tra l’Arco della Pace, la Triennale e l’Acquario Civico. In mezzo al prato ci sono anche tantissimi attrezzi di utilizzo pubblico per rendere l’allenamento più completo.

. Giardini Indro Montanelli

Nel cuore di Porta Venezia, questi giardini sono stati dedicati nel 2002 al giornalista scomparso Indro Montanelli. Perfetti per chi ha poco tempo per allenarsi, data la domensione ridotta, questi giardini offrono un bel panorama milanese tra il Planetario, il Museo di Storia Naturale e i luoghi che qualche decennio fa erano occupati da uno zoo. Poco lontano la Villa Reale, che oggi ospita la Galleria Civica d’Arte Moderna (PAC).

. La Montagnetta di San Siro

Grazie ai suoi dislivelli il Monte Stella, meglio conosciuto come la “Montagnetta di San Siro”, è il luogo perfetto per i corridori più esperti. E' l'unico monte artificiale di Milano, costruito con le macerie dei palazzi bombardati durante la Seconda Guerra Mondiale. Ai suoi piedi si trova il Campo XXV Aprile, un luogo sportivo storico in cui si allenano ancora oggi i grandi campioni dell’atletica e del triathlon.

