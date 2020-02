San Valentino a Milano: i luoghi più romantici per la festa degli innamorati

San Valentino è alle porte, e Milano si appresta a festeggiare tutti gli innamorati con numerosi eventi ed iniziative dedicate. Se però è vero che a volte le esperienze più belle sono le più semplici, ecco cinque luoghi in città molto romantici dove evadere insieme al vostro partner, per una passeggiata intima tra le bellezze, a volte nascoste, di Milano.

1. Orto Botanico di Brera

Un vero angolo di pace e di quiete nel cuore della città. L'Orto botanico di Brera è il luogo ideale per una passeggiata romantica nel silenzio quasi surreale tra piante bellissime e fiori colorati. Potrete esplorare mano nella mano il percorso botanico proposto, tra vasche settecentesche e aiuole in mattoni oggi restaurate. Una vera oasi verde dove regna l'amore, perfetta come regalo a San Valentino.

2. Vicolo dei Lavandai, Navigli

Nel cuore dei Navigli, a due passi dalla movida si trova il Vicolo dei Lavandai. Un luogo ancora intatto della Milano di un tempo, dove le donne lavavano indumenti e biancheria. Tra i ciottoli e il piccolo canale di acqua scoprirete un’atmosfera retrò e romantica, circondati dalle luci di alcuni ristoranti molto intimi dove proseguire la vostra serata.

3. Le Terrazze del Duomo

Milano vista dall'alto gode di un fascino unico, e quale luogo migliore per ammirarlo se non le Terrazze del Duomo? La Cattedrale gotica, uno dei gioielli della città, permette infatti di ammirare i tetti meneghini a quasi 70 metri di altezza. Una vera sorpresa da regalare per San Valentino alla vostra dolce metà, per godere di una vista unica, meglio ancora se al tramonto.

4. Il Castello Sforzesco

Chi l'ha detto che il Castello Sforzesco regala emozione solo nei suoi interni? Se non si dispone del tempo necessario per visitare le sue stanze e e sue mostre, potrete invece percorrere la strada che costeggia le sue mura, e che di sera offre uno spettacolo imperdibile. Le luci della fortezza e le ombre affascinanti degli alberi rigogliosi vi faranno immergere in un'epoca lontana, fatta di cavalieri e di dame. Una passeggiata romantica e sicuramente originale per festeggiare un San Valentino indimenticabile con la vostra dolce metà.