Dove comprare monopattini elettrici a Milano

Monopattino, che passione! In commercio esistono tre tipologie principali di monopattini elettrici, anche detti monocicli elettrici: i monopattini elettrici classici, gli hoverboard (anche detti monopattini autobilanciati) e i segway (anche detti monopattini biga).

I monopattini rappresentanto una vera e propria moda negli Stati Uniti, e anche in Italia si stanno diffondendo sempre di più grazie alla loro comodità e semplicità di utilizzo.

I modelli

Scopriamo meglio i singoli modelli di monopattino elettrico:

. Monopattini elettrici classici: la versione elettrica del monopattino, che permette di spostarsi in giro per la città in maniera molto agile. Non solo: questi monopattini vengono spesso comprati anche dalle aziende per i dipendenti che durante le ore lavorative necessitano di spostamenti frequenti e medio/lunghi.

. Gli hoverboard o Skate Elettrico: dei dispositivi di spostamento elettrici ecologici, dotati di sensori che permettono il movimento con il semplice spostamento del corpo. Nel gergo comune questo modello viene anche chiamato Skate Autobilanciato, perchè permette di cambiare direzione con il semplice movimento del corpo.

. Segway: questo tipo di monopattino ha una tecnologia all’avanguardia, tanto da essersi affermato sempre di più anche nelle agenzie turistiche, che lo utilizzano per organizzare divertenti tour guidati.

Dove acquistare monpapttini elettrici a Milano

. Bertoni Store, Viale Fulvio Testi, 140

. Mediaworld, diverse sedi

. Elettrocity Store, Via Foppa, 49

Credit immagine @timromanov