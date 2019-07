La storia della Montagnetta di San Siro

Conosciuto dai milanesi come La Montagnetta di San Siro, il Monte Stella è un rilievo artificiale che si trova nella zona nord-ovest di Milano, nel quartiere QT8. Alto 50 metri,è uno dei parchi più amati in città, perfetto per gli sportivi che cercano il dislivello e per i ragazzi che si ritrovano in estate all'aperto in mezzo al verde.

La storia

La collina venne eretta nel secondo dopoguerra e chiamata cosí dall'Architetto Bottoni in onore della moglie Elsa Stella. L'origine è artificiale, data dall'accumulo di macerie, provocate dai bombardamenti degli angloamericani durante la seconda guerra mondiale. A ciò si aggiunsero anche i materiali provenienti dalla demolizione degli ultimi tratti dei Bastioni, nella seconda metà degli anni '40.

Attualmente sede di feste estive e di ritrovi di sportivi, la Montagnetta divenne famosa nel 1980 grazie ad Enzo Iannacci, che tenne qui il suo primo live all’aperto.

Il Giardino dei Giusti

Dal 2003, un giardino situato al Monte Stella ricorda i Giusti che si opposero ai genocidi e ai crimini contro l'umanità. Il giardino venne inaugurato nel 2003 dal sindaco Letizia Moratti, dalla "Unione delle comunità ebraiche italiane" e da "Gariwo la foresta dei Giusti" per onorare coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi.

Credit immagine