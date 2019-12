Natale 2019: cinque bellissime idee regalo a prezzi scontatissmi

Siete in panico per i regali di Natale? Allora questo articolo fa per voi: scoprirete cinque idee regalo a prezzi scontati, con cui farete un figurone.

1. Christmas Card 2 Musical Teatro Martinitt

La Stagione 2019/2020 dei musical del Teatro Martinitt è ricca e variegata e promette grandi risate: un'ottima idea regalo per trascorrere delle serate in allegria. Acquista su ShopToday la Christmas Card del Teatro Martinitt Scontata del 40%.

2. Gift Card per corso di Cucina di La Scuola De La Cucina Italiana

Che cosa c'è di meglio di un corso di cucina da frequentare insieme? Con la scuola de La Cucina Italiana non si sbaglia mai: l'istituto è infatti uno dei più prestigiosi a Milano, e propone corsi su come cucinare i dolci, il pesce, il sushi e tantissimo altro. Acquista su ShopToday la Gift Card de La Scuola de La Cucina Italiana Scontata del 30%.

3. Christmas Card 4 Spettacoli Prosa Teatro Martinitt

Ancora il Teatro Martinitt, questa volta con un regalo speciale per assistere agli spettacoli di prosa. Acquista su ShopToday la Christmas Card del Teatro Martinitt Scontata del 40%.

4. Carnet 2 Ingressi Teatro Puccini

Commedie contemporanee e grandi classici: il Teatro Puccini propone tanti spettacoli imperdibili, un ottimo regalo di Natale. Acquista su ShopToday il Carnet 2 Spettacoli del Teatro Puccini Scontato del 60%.

5. Biglietti per Mostre MUDEC

Dalle fotografie Elliot Erwitt alla mostra sull'Oriente, il Mudec propone ogni anno numerose esposizioni, sia permanenti che temporanee. Un regalo in grado di stupire tutti gli appassionati di arte. Acquista su ShopToday i Biglietti per le Mostre del MUDEC Scontati del 40%.

