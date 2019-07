Cinque panetterie artigianali da provare a Milano

Pain mon amour, e sempre di più! Negli ultimi anni, infatti, spighette, filoncini e pagnotte sono tornati ad essere i protagonisti della tavola (e del palato) degli italiani, in una vera e propria rinascita gastronomica.

Parola d'ordine: artigianalità, una nuova tendenza da cavalcare - meglio ancora da gustare - che parla la lingua dei panificatori di una volta, con un tocco di innovazione che tanto piace a Milano. Ecco allora cinque panetterie artigianali assolutamente da provare in città.

. Panificio Davide Longoni

Considerato a buon diritto uno dei maestri del pane, Davide Longoni propone una varietà di pani prodotti con farine biologiche, poco raffinate, in un punto vendita che non è solo un negozio, ma un vero e proprio luogo di ritrovo.

. Egalitè

Una boulangerie d'altri tempi che indossa un abito contemporaneo: Egalitè diventa anche pasticceria e locale per pausa pranzo e aperitivi. Il panificio ripropone un concetto di forno a vista che tanto piace agli appassionati di farine e di cotture. Il pane proviene da antiche varietà di grano e di farine provenienti da un mulino centenario nelle Alpi francesi. Il risultato è da provare senza dubbio.

. Le Polveri

Un micro panificio dietro San Vittore, dove ogni giorno si trova qualcosa di diverso. Parola d'ordine: lievito madre, che viene impastato, lasciato riposare e sfornato il giorno dopo. Le farine provengono da diversi mulini d'Italia selezionati da Aurora, la giovane proprietaria, e danno vita a pani di ogni genere: alla zucca, saraceno, fino ad un morbidissimo panbrioche.

. Crosta

Un luogo dove ci si sente a casa. Il profumo è quello del pane appena cotto, e della pizza alla pala che viene sfornata per pranzo. Pane di segale, Bidì, grano duro ma anche spighette dall'aria vagamente francese: tutto profuma di grani antichi e di lievito madre. Giovanni Mineo, allievo di Davide Longoni, ha aperto il locale da meno di un anno insieme a Simone Lombardi, ex pizzaiolo di Dry. Due grandi nomi per una scommessa (più che) riuscita. Preparatevi ad entrare in un mondo dove vivrete una nuova libertà: di scegliere, di assaggiare, di scoprire.