Panzerotti a Milano: ecco dove mangiarne di buonissimi

Amatissimi (anche) dai milanesi, i panzerotti sono un tipico piatto pugliese preparato con acqua, farina, lievito di birra e un buon (anzi, ottimo) olio extra vergine di oliva. Secondo la tradizione, i panzerotti vanno gustati fritti: con mozzarella e pomodoro, con prosciutto e mozzarella, ma anche con capperi e acciughe, oppure vuoti. Questa specialità regionale è arrivata da tempo anche a Milano, città in cui è possibile gustare dei buonissimi panzerotti, appena fritti. Siete pronti a prendere appunti?

- Italian Krosti

Questa gastronomia e rosticceria situata in zona Corvetto propone piatti tipici pugliesi come i rustici, le focacce e gli immancabili panzerotti, preparati al momento con il vero fior di latte pugliese. Italian Krost effettua anche consegne a domicilio: un motivo in più per provarlo (anche) a casa.

- Luini

Non si può non menzionarlo: Luini è il luogo per eccellenza dove mangiare panzerotti a Milano. Merito della sua storia - nel 2007 il locale ha ottenuto dalla Camera di Commercio di Milano il Diploma con Medaglia d'Oro per i 118 anni di attività - merito dell'impasto e della temperatura non eccessivamente calda del panzerotto, merito delle farciture: pomodoro e mozzarella o prosciutto e mozzarella, ma anche spinaci e ricotta oppure cipolle, olive e pomodoro. Uno (anzi, cento) motivi per provarlo subito.

- Panzarotti

Nato nel 2013, questo locale propone il "Panzarotto" farcito ad hoc, sia fritto che al forno, con diverse varianti tra cui prosciutto cotto, coppa, taleggio o speck, tutte da provare, ma soprattutto da abbinare a diverse birre provenienti da oltre 100 Paesi di tutto il Mondo. Il locale si trova a due passi dall’Università Bocconi, ed è diventato in breve tempo un luogo di ritrovo molto amato degli studenti (ma non solo). Provare per credere.

- Sciura Maria Panzerotti

Panzerotti dorati e profumati, in una rosticceria che profuma di Puglia e in cui si possono gustare birre locali: ecco Sciura Maria Panzerotti, in via Cenisio, a pochi passi da piazza Diocleziano. Qui potrete scoprire panzerotti caldi, dall'impasto abbastanza spesso, con ottimi ripieni dagli ingredienti freschi.

