Peonie, tutto quello che devi sapere su questo bellissimo fiore

Le peonie, “rose senza spine”, sono tra i fiori più amati in primavera. L’attesa sempre lunghissima e la loro presenza breve (ma intensa), fanno sì che - ogni anno - gli italiani le attendano con trepidazione. Simbolo di storie d’amore, di sentimenti condivisi e di ricordi felici, le peonie rappresentano la fortuna in amore e la felicità nel matrimonio. Per questo motivo i bouquet di peonie vengono spesso regalati per anniversari o al dodicesimo anno di fidanzamento. Gli esperti di Colvin hanno stilato una lista di curiosità sulle peonie.

L’origine del nome

Il nome peonia proviene dal greco e risale all'antica Grecia. Il protagonista è un discepolo di Asclepio, dio greco della medicina e della guarigione, di nome Peone (Paeon). Si racconta che Paeon sia riuscito a salvare un altro Plutone da una grave ferita inflittagli da Ercole. Questo episodio, una volta venuto alla luce, scatena la rabbia e la gelosia di Asclepio che vuole punire l’allievo. Quando ormai pare che tutte le speranze siano vane, Zeus decide di salvarlo trasformandolo in una bellissima peonia.

Fioritura

Di indiscutibile bellezza e dalla fragranza aromatica, la peonia è il fiore più atteso dell’anno. Vederlo sbocciare è uno spettacolo unico in ogni fase della fioritura. Quando la peonia è in bocciolo impiegherà minimo 4 o 5 giorni circa prima di aprirsi. Nel momento in cui i petali cominciano ad aprirsi, significa che in 48-72 ore il fiore sboccerà e in 1 o 2 giorni si mostrerà in tutto il suo splendore.

Nel linguaggio dei fiori

Le peonie bianche rappresentano il candore, la giovinezza e la nobiltà d’animo, spesso sono presenti nei bouquet delle spose. Quelle rosse invece assumono un significato erotico, rappresentano l’intesa sessuale e sono un chiaro simbolo d’amore. Si considerano un amuleto che garantisce una buona vita amorosa sotto tutti i punti di vista. La peonia rosa invece simboleggia la timidezza e la nobiltà d’animo, e un amore che va al di là della fisicità.

Peonie nell’arte

I dipinti che hanno come protagoniste le peonie sono tantissimi, tra i più famosi Le Peonie di Henri Matisse, Natura morta con peonie di Pierre-Auguste Renoir e quelle di Edouard Manet: Vaso di peonie su piedistallo e Ramo di peonie bianche e cesoie. Non è da meno la presenza delle peonie nella tattoo art. Sono numerosi i tatuaggi raffiguranti questo fiore, proprio per i suoi significati principali: forza e prosperità.

Rimedio medicinale

La radice della peonia viene usata, sin dai tempi antichi, come rimedio naturale dalla medicina tradizionale cinese. Era impiegata per alleviare le convulsioni, la nevralgia e l’emicrania. Non sorprendono le doti curative di questo fiore, che risuonano nell’etimo greco paion, risanatore. Fin dall'antica grecia la peonia era infatti considerata come pianta che risana e tra i suoi usi più importanti vi era anche la cura dell’epilessia.