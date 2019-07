Dove mangiare poke a Milano

Definito da molti il nuovo food trend del momento, il poke - lo street food hawaiano - è ormai entrato nelle preferenze di moltissimi milanesi. Sarà per la freschezza degli ingredienti o per il colore dei piatti, poco importa: il poke piace sempre di più.

Ecco 3 posti a Milano dove gustarne di buonissimi.

. Pokeia

Questo locale aperto sui Navigli nel 2018 propone numerose varianti di poke colorati e gustosi. Riso integrale, tonno e salmone, oppure avocado, patate e germogli di soia, si tratta solo di scegliere la vostra prossima bowl.

. I Love Poke

Presente a Milano in ormai numerosi indirizzi (come quello di Pssaggio degli Osii, a pochi passi da Piazza del Duomo), "I Love Poke" è perfetto per un pranzo o una cena in un locale elegante, ma non esagerato. I più creativi possono comporre la propria bowl come preferiscono, con riso, insalata o un mix di entrambi, oltre a verdure e salse a scelta. Nota (molto) pratica: è anche possibile ordinare una bowl a casa o in ufficio, grazie al servizio di delivery.

. Poku Poke Place

Siamo in zona Corso Sempione, a pochi passi dall'Arco della Pace, in un locale con un bellissimo dehor esterno, perfetto per la bella stagione. Da "Poku Poke Place" è possibile gustare poke di ottimo pesce fresco, verdura, riso integrale o bianco a scelta, insalata e varie composizioni di carne. Tutte da provare.