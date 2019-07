12 ore senza corrente e la situazione persiste

"Buongiorno, volevo segnalarvi che nella zona di Via Ronchi manca la corrente elettrica da ieri alle 20 e 30. Ad oggi alle 9 e 20 del mattino manca ancora la corrente. Durante la notte un anziano si è sentito male. Unareti, contattata più volte questa notte, non risponde. E' davvero uno scandalo. La città delle olimpiadi? Bello, se non fosse che nemmeno nel terzo mondo con un pò di pioggia non c'è la corrente elettrica da 12 ore. Ah, ovviamente contattato il comune e il sindaco, nessuna risposta. Spero che possiamo dare risalto alla faccenda: esercizi commerciali di via Ronchi sono fermi, con le serrande abbassate".