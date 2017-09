Affori rapina all'ufficio postale

Martedì alle ore 13 c'e' stata una rapina a mano armata presso l'ufficio postale di via vochieri 12, ad Affori. Due malviventi sono entrati a volto coperto armati di pistole, minacciando due clienti, facendosi consegnare dalle cassiere un bottino di circa 800 euro. Sono intervenute le forze dell'ordine ed un ambulanza per prestare soccorso alla cliente che si era sentita male. Verranno visualizzate le telecamere posizionate all'interno dell'ufficio. I malviventi sono scappati a bordo di due scooter dove all'esterno li attendevano altri due complici. È già la seconda rapina in un anno presso questo ufficio postale.