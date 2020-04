Altro a Milano in Via Antonio Cechov, 47: "Mascherine chirurgiche dal prezzo esagerato. Finalmente le mascherine arrivano anche al centro..."

Mascherine chirurgiche dal prezzo esagerato. Finalmente le mascherine arrivano anche al centro commerciale Bonola. Segnalo però che al Brico i prezzi sono davvero improponibile, a rischio della denuncia. Mi chiedo soprattutto come possano fare gli anziani, le categorie più a rischio in questa fase di coronavirus, ad acquistare per 80 € 50 mascherine chirurgiche. Si parla quindi di una media di 1,60 € al pezzo. Sembra si stia facendo molto online per contrastare determinate forme di speculazione, ma probabilmente è ancor più necessario concentrarsi sui negozi fisici.