Inaugurazione Nuova Sede CROCE MARIA BAMBINA La Croce Maria Bambina inaugurerà la sua nuova sede in via fantoli 7 il giorno 21/05/2017 Si trasferisce da via corelli a via fantoli Continuando a garantire il servizio di convenzione areu 118 Milano con 12 nuove ambulanze e 5 autovetture tutte allestite con tecnologia e attrezzature di ultima generazione Sfileremo per le vie di Milano con un corteo di ambulanze nostre e di tutte le associazioni presenti all'evento!