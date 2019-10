Altro a Milano in Via Giuseppe Impastato, 6: "La voce della metropolitana si racconta ai bambini...Al "Porte Aperte ATM 19-20 Ottobre 2019"..."

"La voce della metropolitana si racconta ai bambini... Al "Porte Aperte ATM 19-20 Ottobre 2019" un ospite davvero speciale per tutti grandi e bambini ma con particolare attenzione ai bambini a cui la speaker si rivolge così: "Benissimo cari bambini, certe volte sui treni si sente la voce della fermata, così uno sa dove deve scendere, giusto?? Ecco quella voce lì che voi sentite è la mia, io accompagno tutte le persone in giro per la città, nei sotterranei delle linee M1, M2 e M3 che sono rispettivamente la linea rossa, la linea verde e la linea gialla, conclude la speaker"; ma per chi non dovesse crederci facciamo la domanda ufficiale che si fa nel gioco dei "I Soliti Ignoti su Rai 1 con i concorrenti veri" - "Lorena da Milano sei tu che sei la voce della metro?" Il video vi dà la risposta e… Buona fortuna!".