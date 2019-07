"Buona sera vorrei sottoporre una questione di non poca importanza, per i ciclisti, alla vs attenzione. Io sono una persona che usa la bici quotidianamente per recarsi a lavoro. Percorro giornalmente la pista ciclabile e sfortunatamente ,all’altezza di via Brusuglio direzione via Scialoia, è veramente una cosa vergognosa è piena cunette di radici di alberi ed è un continuo salterello. Mi chiedevo se è possibile contattare qualcuno per far sistemare l’asfalto. Grazie buona serata".