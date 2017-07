Ancora violenza e urla in via Caccialepori

"Inaccettabile situazione di disagio, degrado e atti di violenza in via Caccialepori, all'altezza del civico 35, condominio signorile, abitato da gente molto per bene e da famiglie con bambini piccoli. Questa volta, giovedì 27 luglio 2017 alle 22, ho sentito provenire dalla strada (mentre ero sul terrazzo del mio appartamento al quinto piano) urla e insulti non ben precisati in lingua straniera, cui si sono aggiunti presto insulti in lingua italiana. Subito dopo si sono unite urla di dolore, evidentemente a seguito di percosse. Dalla mia posizione ho potuto vedere poco ma sono riuscita a osservare nitidamente un ragazzo con in mano una grossa mazza di legno (o d'altro materiale, non si capiva bene), intento a lanciarla nel giardino del mio condominio (il civico 35) in tutta fretta. Le urla di dolore sono continuate fino a quando ben 4 volanti della Polizia, con un'ambulanza al seguito, non sono giunte sul posto a sirene spiegate. i poliziotti hanno bloccato la strada per circa un'ora, procedendo a - evidentemente - il riconoscimento della gente invischiata nell'episodio e si sono messi alla ricerca della mazza precedentemente brandita dal ragazzo sopra citato. Solo verso mezzanotte inoltrata la Polizia ha sbloccato la strada, sedato gli animi e condotto l'ambulanza con lo straniero che ha continuato a urlare, al Fatebenefratelli. Un episodio che mi ha spaventato a morte e non è la prima volta che accadono cose del genere. All'angolo di via Caccialepori c'è via Ricciarelli, un ricettacolo di degrado, spaccio, sporcizia, atti di violenza sparsa. Non è più possibile girare verso sera (intendo dalle 20 in poi... assurdo!) con serenità o senza avere occhi puntati addosso da parte di brutti ceffi che girano in branco".