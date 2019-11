Anziani senza ascensore

Buongiorno, segnalo un grave disservizio che avviene in un palazzo di 9 piani da parte del Comune di Milano e di MM S,p.A. che lo ha in gestione. Purtroppo l'ascensore ha guasti frequenti come non era mai successo, in questo palazzo abitano persone molto anziane quasi tutti collocati ai piani alti tra cui persone che hanno difficoltà a camminare, una persona in carrozzina che deve uscire periodicamente per visite, cardiopatici, tra cui mio padre (83 anni) che dovrà affrontare settimana prossima un intervento chirurgico alla prostata e mia madre (80 anni) che dovrà affrontare una mastectomia a causa di un tumore maligno. Ad oggi sono senza ascensore da più di 15 giorni e le nostre segnalazioni alle aziende preposte alla riparazione cadono nel vuoto: "Riferiremo" è quanto sanno dirci. E' svilente l'abbandono in cui lasciano queste persone, ormai alcuni "sequestrati" in casa perchè troppo faticoso affrontare tutti quei piani a piedi: li stanno rovinando. Cosa c'è veramente dietro a questo grave disservizio? un problema di soldi? di autorizzazioni? E' vergognoso che non si intervenga in maniera tempestiva, in 40 anni non era mai successo: si guastava, venivano immediatamente a riparlo, ora, da quando ha la gestione MM S.p.A., ma speriamo sia una fatale coincidenza, l'ascensore rimane giorni, settimane senza soluzione di riparazione, questo avviene con una media molto frequente. Tra l'altro è difficoltoso comunicare con queste aziende che sempre più spesso, delegano tutto a un centralinista che può solo "riferire" e in tanto il tempo passa.