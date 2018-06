Un'Ape Car di colore giallo rischia di diventare "simbolo" del quartiere. Nel senso che è parcheggiata e abbandonata da ormai tre anni in viale Isonzo, in un posto per residenti (con striscia gialla) ma senza il tagliando specifico.

"Ormai - scrive un lettore di MilanoToday - viene considerata un cestino: chi ci butta l'immondizia e chi, come nella fotografia, un fornello da cucina".