Prezzi sbagliati case in vendita a Milano

L'articolo che la redazione di MilanoToday ha scritto su case in vendita a Milano non è corretto. Ma avete controllato sul sito di Tecnocasa i prezzi delle case? Carissima Redazione visto che sono a casa ed ho molto tempo, ho voluto controllare un po i prezzi e confrontarli con quelli riportati dal vostro articolo. I prezzi sono superiori dal 15 al 25 % in più rispetto ai vostri. Io no so che tipo di ricerca ha fatto Tecnocasa ma dal mio punto di vista, obbiettivamente mi sa che non sanno fare i conti. Un saluto da un vostro instancabile lettore Marco