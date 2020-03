Assembramenti quotidiani

Abito in zona lorenteggio/giambellino . Date le disposizioni esco per lo stretto necessario . Andando a fare la spesa al mercato comunale ci si imbatte nei giardini di largo giambellino , in particolar modo la parte recintata ad angolo con via giambellino vicino alla biblioteca , dove oggi , come l'altro giorno ( e presumo tutti i giorni ) si ritrovano decine di persone tutte a risosso dinuna sola panchina. Oggi , addirittura, alle 5 del pomeriggio , noncuranti, consumavano insieme droga sul telefono . Non so come sia possibile che non intervenga nessuno . È una zona dove vedo molta gente in giro a stazionare nel parchetto - anche nella parte non recintata sostare anche in 3 su ogni panchina In barba a qualsiasi decreto a bere e fumare , ma quello che ho visto oggi mi ha lasciato senza parole . Per non parlare della parte a fianco alla biblioteca, dove intere famiglie con bambini che giocano tutti insieme , passano il tempo . Mi pare tutto così assurdo , visti gli sforzi che tutta la popolazione sta facendo. Non mi è stato possibile fare delle foto perché mi avrebbero visto . Gtazie dell'attenzione. Paola