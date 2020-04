Asta benefica in favore dell'emergenza Coronavirus

Tutti conosciamo l’emergenza attutale e suoi drammatici risvolti durante la quale ogni giorno grandi persone mettono a rischio la loro salute per aiutare il prossimo, ma una forma di aiuto alternativo vuole emergere. Nasce così l’idea di sfruttare le proprie doti artigiane mettendo all’asta oggetti e creazioni proprie. In questo caso parliamo di due persone Sara e Tony che hanno deciso di mettere all’asta oggetti da loro creati il cui ricavato sarà data in donazione a sostegno del nosocomio bergamasco. Sarah Casagrande attraverso la tecnica “Pirografica” rivisita la famosa opera dell’artista Franco Rivoli, simbolo di ringraziamento per l’operato degli operatori sanitari dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, oggi simbolo dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo a dura prova Bergamo e provincia. Tony Indian Harley abile artigiano del cuoio decide di mettere all’asta una delle sue ultime creazioni, una sella in cuoio interamente fatta a mano. I capolavori artistici verranno messi all’asta sul sito eBay ed il ricavato verrà devoluto all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per poter sostenere le spese direttamente legate alla gestione dell’emergenza Coronavirus. Il sito raggiungibile al link https://aiutiamobergamo.netsons.org/ permette previa richiesta totalmente gratuita di aggiungere qualsiasi altro bene si voglia mettere all'asta ricordando che il ricavato sarà devoluto in favore dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.