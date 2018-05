"Notizia auto rubata demolitore"

"Siete pregati di riportare che gli indagati sono stati tutti scarcerati in quanto la macchina era stata portata da un carro attrezzi cliente abituale, il quale aveva riferito che l’auto era da demolire e che nel pomeriggio avrebbe portato i documenti del PRA. L’italiano di 32 anni si trovava lì per caso per acquistare un alternatore ed è stato arrestato solo perché era l’unico con precedenti. Tutte le altre persone coinvolte non hanno precedenti. Sono stati interrogati sabato pomeriggio nel carcere di San Vittore e rilasciati domenica pomeriggio in quanto estranei ai fatti".