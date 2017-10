BluesNotes-appunti incantevoli dalla musica del diavolo

Concerto con narrazione, cento anni della storia tramite musica e poesia. Durata spettacolo 120' Cinque musicisti, due cantanti e un’attrice in scena. Gli abiti delle donne preannunciano un esordio retrò: siamo in Louisiana alla fine dell’ 800. Gli africani vengono sbarcati come merce deperibile sulle coste orientali d’America, segnando un dramma epocale ma al contempo l’origine di una imminente rivoluzione culturale. Da qui comincia il racconto dei cento anni della musica moderna, per scoprire nel corso della serata che è il Blues la mamma di tutti i generi musicali moderni: il jazz, il rock, il funky fino al Rythm’n’Blues, alla dance e addirittura al Pop, ovvero tutto ciò che oggi si ascolta e si balla. Il filo narrativo consente di ricordare i grandi temi della storia, svelare la nascita di alcuni strumenti musicali e i meccanismi attraverso i quali il mondo musicale moderno si è evoluto. Nello stesso tempo, il Blues stesso, come genere a sé, ha proseguito la sua esistenza e si è rafforzato facendo fortuna e seducendo ogni generazione di amanti di musica.