La protesta del quartiere di periferia: "Ridateci il car sharing, siamo anche noi di Milano"

Un quartiere della periferia sud-ovest di Milano si è visto privato del servizio di car sharing. E ora gli abitanti protestano: "Siamo anche noi di Milano", scrivono in una nota dal comitato di quartiere Muggiano, a ovest di Baggio, verso Cusago.

Ma che cos'è successo? Semplice: dall'area operativa di tutti i servizi di car sharing milanese (Enjoy, Share'ngo, Car2go) l'area di Muggiano è sparita, mentre da Drive Now non era mai stata inclusa. Le aziende del car sharing - come è noto - non amano troppo le periferie, perché per loro avere molte auto dislocate nelle zone più lontane dal centro è un costo: quelle auto rischiano infatti di rimanere ferme a lungo.

D'altra parte è proprio nelle periferie che si sente di più l'esigenza di un servizio del genere. "Al momento, dal punto di vista logistico, il quartiere risulta fortemente penalizzato", scrivono quelli del comitato di Muggiano, "in quanto raggiunto dalla sola linea Atm 63, con corse limitate sia diurne sia notturne e che prevedono un capolinea intermedio tra il quartiere e Bisceglie, la prima metropolitana di zona".

Di qui il disagio per i residenti di Muggiano sprovvisti di un'auto privata: negli orari in cui la 63 non arriva fino a Muggiano, sono obbligati a percorrere alcuni chilometri a piedi per recarsi nel quartiere degli Olmi.