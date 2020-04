Coronavirus: incontri genitori/figlio non collocatario

Il lockdown mette a dura prova le famiglie e, ancor più quelle separate. Infatti, come può esercitare il proprio diritto di vista al figlio minore il genitore non convivente con il figlio in questo periodo di emergenza epidemiologica, in cui viene richiesto di non uscire di casa? Sul punto il Governo ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro" e che "tali spostamenti dovranno avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.)”. Pertanto, il genitore non collocatario potrà certamente incontrare il figlio minore, andando a prenderlo e riportandolo nell’abitazione dell’altro anche qualora risieda in un comune diverso, ma dovrà portare con sé l’autocertificazione con il motivo dello spostamento e il provvedimento del Tribunale o di negoziazione assistita e adottare tutte le opportune precauzioni che limitino il rischio di contagio. Ciò non significa, tuttavia che il diritto alla salute del bambino ceda il passo alle disposizioni in tema di calendario di visite ma che ogni genitore dovrà fare appello alla propria coscienza e, di fronte al rischio di contagio da Covid-19, anteporre al proprio desiderio la sicurezza dei figli. Diversa, invece, la situazione dei genitori che devono incontrare i figli in spazio neutro, servizi allo stato spesso sospesi sino al termine dell’emergenza, o di coloro i quali, avendo recentemente depositato il ricorso per separazione, non abbiano ancora ottenuto un provvedimento volto a regolare il diritto di visita. In tali casi è opportuno ricordare che al diritto di visita del genitore non collocatario, si accosta anche il diritto del minore a mantenere con lo stesso rapporti significativi: la soluzione non può che essere quella di richiedere la sostituzione degli incontri con una videochiamata.