Coronavirus: Fidia Farmaceutici dona gel igienizzante e oresidi alla classe medica

In questo momento di grande difficoltà per il nostro territorio, Fidia Farmaceutici, storica azienda italiana leader mondiale nella ricerca e produzione di acido ialuronico, ha deciso di donare alla classe medica gel igienizzante per la cute; l'iniziativa proseguirà poi con la donazione di dispositivi di protezione individuale, per essere ancora più vicini ai medici che in questo momento storico combattono in prima linea la battaglia contro il nemico invisibile. La distribuzione del materiale avviene attraverso la cospicua rete di informatori scientifici che hanno risposto con entusiasmo alla proposta lanciata dalla sede. Segnaliamo inoltre una interessante iniziativa promossa dalla SIMP (Società Italiana Medicina Psicosomatica): SPORTELLO D’ASCOLTO E DI SOSTEGNO PER L’EMERGENZA COVID 19 Si tratta di un progetto solidale e gratuito rivolto agli operatori sanitari e ai cittadini con il supporto non condizionante di Fidia Farmaceutici