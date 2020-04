Coronavirus Milano: stop ai mezzi pubblici Atm

Per contenere l’emergenza sanitaria in corso, a Milano credo sia purtroppo inevitabile dover fermare i mezzi di trasporto pubblico: da un lato, per disincentivare la gente ad andare in giro quando c’è l’obbligo di stare a casa, e dall’altro per evitare il diffondersi di contagio; spesso la distanza di sicurezza tra le persone non viene rispettata perchè persiste l’insana abitudine di percorrere a piedi le scale mobili, passando così di fianco a chi invece sta fermo