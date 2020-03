Crisi asili nido di Milano per emergenza Covid 19

"I nidi a Milano come in tutta la Lombardia sono chiusi come da ordinanza dall'ormai lontano 24 febbraio e per questo motivo moltissime strutture, diciamo quasi tutte, sono a rischio chiusura definitiva. I nostri clienti non ci pagano più le rette e non abbiamo ad oggi aiuti da parte di Stato Comune o Regione. Nel decreto non sono presenti provvedimenti per noi, ne per quanto riguarda il credito d'imposta per le locazioni ad uso commerciale nè in nessun altro provvedimento, ci stanno abbandonato. Stiamo unendo le nostre forze per farci ascoltare, qualcuno deve aiutarci. Cosa succederà se finita l'emergenza nessun nido riaprirà? Il nostro è un servizio essenziale per le famiglie italiane! Ma se non intervengono in nostro aiuto saremo destinati a fallimento a causa delle grosse spese fisse che abbiamo e all'azzeramento delle entrate. Abbiamo bisogno di aiuto altrimenti un sacco di educatrici perderanno il lavoro e molte imprenditrici rimarranno senza attività".