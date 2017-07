Degrado e borseggi in via Fusetti

"Fate attenzione a sedervi ai pub e bar lungo ripa di Porta Ticinese! Sabato 22 luglio seduta al tavolo di un ristorante mi hanno rubato il portafoglio nella borsa che era sulla mia sedia con marito a fianco muro di lato e amici di fronte! E cercando per vedere se l'avessero buttato, in via Fusetti tracce di altri borseggi freschi! Borsette carte chiavi... e nessuno ha visto nulla! E anche se li prendono nOn stanno dentro neanche un giorno! Stranieri senza dimora.. sufficiente per essere poi incavolati!?"