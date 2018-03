Disservizi a Milano in Piazza Luigi di Savoia, 1

"Stazione Centrale, luogo di arrivi e di partenze, ma anche di lavoro per tanti cittadini che iniziando il turno anche molto prima dell’inizio attività dei mezzi ATM sono costretti ad utilizzare la propria auto, arrivano qui e posteggiano per andare a guadagnare quanto necessario a pagare la sosta! Possibile che in tutta l’area non vi siano parcheggi liberi o perlomeno riservati ai lavoratori della Stazione e del suo indotto? Caro sindaco, sta facendo cassa sui lavoratori e non sta offrendo alcun tornaconto... ".