Disservizio alla ferrovie dello Stato

"Da circa un mese,ogni giorno alle varie stazioni di una qualunque città della Lombardia o di altra regione italiana si verifica un fatto assurdo:si fanno prenotazioni on line,non tenendo conto del distanziamento covid e ogni giorno decine di persone non possono salire sul treno e chi è già salito viene preso di peso e fatto scendere.Basterebbe che partissero in contemporanea due treni,invece questa opzione,ai dirigenti delle ferrovie italiane,neanche balena.I controllori dicono che ogni giorno è così!Ma i giornali lo sanno?Cioè fa più notizia il ponte Morandi ridato in affidamento ai Benetton piuttosto che il disagio di noi cittadini comuni mortali?Ma quando cambieremo?".