"Milano. Una serata primaverile post lockdown dopo una giornata di poggia. Prendo la mia bici e giro per il centro in cerca della tanto acclamata vita mondana della nostra metropoli. Scopro invece che i milanesi sono persone assennate e con senso civico. In giro trovo solo tanta polizia ed i rider dei servirci di food on-line che pedalano velocemente per rispettare le loro veloci consegne milanesi. Nel frattempo peró riscopro la bellezza e la maestosità di una città che vuole ripartire... E che #Milano... ".