Ennesima presa in giro ai cittadini

Vorrei portare a conoscenza dell'ennesima presa in giro a tutti noi cittadini della decantata offerta e pubblicizzatata da tutti i media dell'offerta gratuita presso : farmacie,tabaccai,ecc.ecc..giusto quest'oggi (08/04/2020) mi sono recato presso una farmacia per acquistare dei farmaci per le mie patologie(diabetico,cardiopatico) ho colto occasione nel richiedere la mascherina..GULP!! udite udite:OCCORRE L'ESENZIONE!! ..le mie patologie non rientrano nella lista degli esenti..COSE DA PAZZI!!! ..fortunatamente non ne ho bisogno,sinceramente mi spiace per tutte le persone indigenti che ne non possono usufruire..magari anziani e molto a rischio,però come al solito ai fini speculativi pubblicizzano mascherine al costo di dieci euro!! BENE,ANDIAMO AVANTI COSI!!!!