Falso Allarme Crea il panico a CityLife

"Milano, inizia bene il primo giorno di uscita libera a Milano dopo la quarantena che ha bloccato quasi tutti in casa, tra le 19:00 e le 19:30 al CityLife è scattato un allarme antincendio che invitava tutti gli ospiti ad uscire dall’uscita più vicina, in supporto anche le guardie addette al centro si sono mobilitate per invitare le varie persone presenti ad allontanarsi dalla zona. per pochi istanti c’è stato il panico che ha letteralmente svuotato piazza tre torri fino a che non è stato constatato che si trattava di un falso allarme. fortunatamente non si è creata una vera situazione di pericolo".