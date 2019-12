LE FERROVIE ITALIANE ANCORA UNA VOLTA PROTAGONISTE DI DISSERVIZI E MANCANZA DI INFORMAZIONI. IL 29 DICEMBRE L'EUROCITY 36 IN PARTENZA DA MILANO CENTRALE SI BLOCCA A RHO. I PASSEGGERI VENGONO FATTI SCENDERE E VENGONO LASCIATI IN STAZIONE AL FREDDO SENZA ALCUNA INFORMAZIONE OD ASSISTENZA PER QUASI DUE ORE. TRA I PASSEGGERI ANCHE MOLTI BAMBINI.