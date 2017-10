"Fuori la politica dal Giacosa"

"Martedì 3 ottobre nel piazzale del Parco Trotter a Milano, gli insegnanti dell'istituto pubblico Giacosa indicono una manifestazione a sostegno dello Ius Soli, provvedimento legislativo caro alla sinistra radicale per dare la cittadinanza agli stranieri. Ricordo che qualche anno fa il sindaco di Adro, in provincia di Brescia, aveva costruito un nuovo plesso scolastico intitolato al professor Gianfranco Miglio e l'edificio era arricchito, ovunque, dal simbolo del Sole delle Alpi usato ai tempi dalla Lega Nord per propagandare la Padania. La Cgil aveva denunciato il sindaco di Adro e preteso, con azione giudiziaria, che ogni Sole delle Alpi venisse rimosso sostenendo che non si fa politica in aula; adesso che acccade la stessa cosa a Milano, all'istituto Giacosa: perchè nessuno fa nulla?".