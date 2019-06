Rubano auto sotto gli occhi di tutti sui Navigli

Sabato sera 22 giugno 2019 alle ore 23 hanno rubato la macchina del mio compagno in zona Navigli, parcheggiata sotto casa. Precisamente via Argelati, dove quasi tutti i weekend ci sono posti di blocco.

Sento l'allarme della macchina e mi affaccio dalla finestra, ma non vedo nessuno, tranne un auto in doppia fila con le 4 frecce. Il tempo di prendere il cellulare e avvisare il mio ragazzo che un tipo scende dalla macchina in doppia fila, si reca alla macchina del mio compagno, gli apre il cofano e in un minuto entra in macchina e se ne va via.

Nulla ha fermato i due ladri, nemmeno le mie urla dalla finestra né i passanti. Avvisate subito le forze dell'ordine, ma non l'hanno ancora ritrovata.