Immondizia ostacola anziani, bambini e disabili sul marciapiede

Non è la prima volta che si replica un evento del genere, ma ora si rende necessaria un'azione informativa su quanto accade in via Ginestra, proprio nelle vicinanze dell'UONPIA di Cusano Milanino, a cui accedono anche diversi anziani e bambini disabili per terapie di varia natura in base alla patologia. Dicevamo che non è la prima volta che succede: ogni mercoledì mattina si presenta puntuale la medesima situazione. Immondizia e contenitori dell'immondizia sparsi sul marciapiede che ostacolano il passaggio, costringendo le persone a camminare quasi in mezzo alla strada. L'immagine allagata parla chiaro e non è certamente da spiegare la difficoltà di anziani, genitori che portano bambini nel passeggino e disabili.