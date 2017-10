Inaugurazione Nuova Ambulanza Corce Mari Bambina.

La Croce Maria Bambina inaugurerà la sua nuova Ambulanza in via fantoli 7 il giorno 08/10/2017 Sfileremo per le vie di Milano con un corteo di ambulanze nostre e di tutte le associazioni presenti all'evento! PROGRAMMA: ORE 16.00 : Ricevimento Autorità e Rappresentanze Associazioni ORE 17.00 : Santa Messa presso la Basilica dei Santi Martiri Nereo e Achilleo (viale Argonne 56) ORE 17.30 : Benedizione Nuova Ambulanza ORE 18.00 : Rinfresco presso la nostra Sede