Incendio balle di fieno in via Caldera

Altre riprese dell'incendio di vi caldera, iniziato intorno alle 23:00, segnalato ai pompieri da dei passanti che hanno visto l'inizio delle fiamme. Ma a prendere fuoco sono state le balle di fieno della Cascina Caldera, ancora non si conosce la natura dell'incendio. Le autopompe sono arrivate da diversi distaccamenti, intorno alla mezzanotte erano in azione 6 autopompe. Due pattuglie dei Carabinieri hanno bloccato il transito in via Caldera. Il rischio maggiore è stato quello che il fuoco dilagasse verso le piante del parco delle cave, infatti la cascina si trova all'inizio del parco.