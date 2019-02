Attimi di paura a Baranzate nella notte tra il 6 e il 7 febbraio per un incendio scoppiato nelle cantine di uno stabile, quello di via Cividale 14.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito a causa delle fiamme, che sono state spente dai vigili del fuoco prontamente arrivati sul posto. L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (118) non segnala interventi in loco. In piena notte, nei locali cantine non c'era nessuno.