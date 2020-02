"Buongiorno, vi segnalo che stamattina si è verificato in incendio nel cortile all'interno dello stabile di via Col di Lana 4/A. Sul luogo sono accorsi due camion dei pompieri e volanti della Polizia che hanno bloccato il traffico. Il camion dei pompieri con la scala sul tetto (necessaria a raggiungere l'ultimo piano) ha avuto qualche difficoltà a entrare dal passo carrabile (che conduce anche un'autorimessa), ma fortunatamente tutto pare essere finito bene. Ignote le cause, ma essendo un passante mi è impossibile saperne di più".