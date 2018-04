Incendio in zona Amendola domenica 22 aprile. I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata con numerosi automezzi in via Domenichino dove al civico 12 è scoppiato un incendio in un appartamento situato al quarto piano.

Sconosciute le cause che, però, dovrebbero essere di natura accidentale. I pompieri hanno evacuato lo stabile e domato le fiamme.

Secondo quanto riferito, non vi sarebbero persone ustionate.