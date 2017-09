Incidente stradale in corso XXII Marzo: è successo giovedì 14 settembre dieci minuti dopo mezzogiorno.

Un uomo di 61 anni, in sella al suo scooter, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito al Gaetano Pini in codice verde.