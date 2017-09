Incidente stradale in via Messina nella mattinata di lunedì 4 settembre.

Intorno alle dieci e mezza, un uomo di circa quarant'anni è stato investito da un'autovettura: con lui c'era anche il figlio di quattro anni, anch'egli investito.

Sul posto i soccorsi del 118 e la polizia locale per i rilievi del caso. Il papà e il figlio sono stati trasportati all'ospedale Niguarda in codice giallo per le cure mediche.