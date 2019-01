Incidente tangenziale ovest Milano

Incidente in Tangenziale Ovest domenica 6 gennaio. Lunge code, otto i feriti complessivi.

Lo schianto - tra due auto di cui una ribaltatasi - all'altezza del quartiere di Quinto Romano, in direzione nord, quindi tra le uscite di Baggio e di San Siro. Un 25enne è stato portato al Niguarda in elicottero in codice giallo mentre un'ambulanza ha portato altri tre feriti - tutti in codice verde - al pronto soccorso di Rho. Ulteriori quattro persone coinvolte nell'incidente sono state medicate sul posto.

Presenti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.