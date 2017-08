Incidente stradale in via Rudinì: automobilista si schianta contro lo spartitraffico | Foto

Un uomo di 37 anni è rimasto ferito dopo un incidente stradale avvenuto venerdì mattina in via Antonio di Rudinì, in zona Barona a Milano. L'auto guidata dall'uomo è finita contro uno spartitraffico, attorno alle 7.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Il ferito, non grave, è stato trasportato all'ospedale San Paolo.

Gli agenti della polizia locale hanno fatto i rilievi per comprendere la dinamica dell'incidente nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli.