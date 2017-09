Un disservizio all'origine degli incidenti davanti all'Ospedale San Carlo?

Due gravi incidenti stradali in meno di ventiquattr'ore davanti all'Ospedale San Carlo, periferia ovest di Milano. Il primo nella serata di martedì 26 settembre, con un'ambulanza coinvolta; il secondo mercoledì 27. In entrambi i casi, un mezzo si è ribaltato. Nel primo, l'ambulanza. Nel secondo, una automobile.

E in realtà di incidenti in via Pio II ce ne sono diversi; così come, ogni giorno, altri vengono per poco evitati. Il motivo?

«Può esservi una responsabilità del Comune - scrive un lettore di MilanoToday - in quanto è da oltre una settimana che, in seguito ai lavori di asfaltatura, in quel particolare incrocio in cui la visibilità è già ridotta a causa delle auto in sosta, non si è provveduto a ripristinare la segnaletica orizzontale, ovvero la striscia di arresto e lo "Stop"».