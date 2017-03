Intorno alle 15.30, in via Monte Peralba, due volanti della Polizia di Stato hanno prima inseguito (addirittura imboccando contromano la suddetta strada) e poi arrestato un uomo, presumibilmente extra-comunitario. Quest'ultimo, prima di essere immobilizzato dai due agenti che lo rincorrevano, ha gettato al di là della siepe (che si vede in foto) diverse banconote da 20 e 50€. Ancora sconosciute le ragioni dell'intervento delle forze dell'ordine.