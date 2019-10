Milano, incidente in via Salomone: pedone travolto da un'auto

Alle ore 19 circa a Milano via Salomone, è stato investito in pedone una donna di circa 55 60 anni, mentre era intenta ad attraversare sulle strisce pedonali.immediatamebte soccorsa dallo scrivente e da alcuni passanti che abbiamo avvisato il NUE 112, quale inviava sul posto un ambulanza e la polizia Locale per i rilievi tecnico descrittivi dell evento. La dinamica la donna era intenta ad attraversare sulle strisce pedonali, mentre un veicolo condotto da un uomo di circa 70 anni ripartiva dall' adiacente chiesa, ed a causa Delle condizioni meteo imoattava contro la signora facendola cadere a terra battendo rovinosamente la testa. Il conducente fermatosi alla presenza di innumerevoli testimoni riferiva l'ansia versione alla Locale che ora sta procedendo ai rikiy di rito. La signora era priva di conoscenza al momento del soccorsi sia mio che di innumerevoli cittadini che si sono prodigati affinché la signora venisse soccorsa protetta dalla pioggia, mentre alcuni si paravano vicino al veicolo per paura che lo stesso potesse allontanarsi, fortunatamente non e accaduto in quanto il conducente si è fermato e, nonostante ciò era apparentemente tranquillo.